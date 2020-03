L’algorithme du CIES voit une baisse de 31% des valeurs de transfert des joueurs du PSG

Le football est une industrie, avec offre et demande. Comme les autres secteurs d’activité, le milieu subit la pandémie de Covid-19. Selon l’Observatoire du football CIES la crise économique va impacter les valeurs de transfert. Dans le cas où plus aucun match ne serait disputé et aucun contrat ne serait renouvelé jusqu’à fin juin, selon l’algorithme du CIES, la valeur de transfert totale des joueurs du big-5 diminuerait de 28% : de €32,7 à €23,4 milliards. Concernant le PSG l’impact serait de -31.4% avec une valeur globale des joueurs passant de 961M€ à 659M€.