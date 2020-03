L’anecdote de Jérôme Alonzo sur Ronaldinho avant le Classico du 9 mars 2003

Ce soir, il y aurait dû avoir le deuxième Classico de la saison, mais en raison de la pandémie de Covid-19, cette rencontre au stade Vélodrome a été reportée. Un stade Vélodrome qui a vécu l’un des meilleurs matches sous le maillot du PSG de Ronaldinho, un soir de mars 2003. Le Brésilien avait tout fait à la défense marseillaise, inscrivant un but et délivrant une passe décisive et offrant également au public des dribbles comme seul lui avait le secret. Mais en avant-match de cette masterclass, il avait expliqué à Jérôme Alonzo qu’il allait apporter la victoire aux Parisiens. Une discussion qu’a dévoilé l’ancien gardien Rouge & Bleu dans l’Equipe du jour.

“Jérôme, t’as joué à Marseille, toi ?

Oui, il y a six ans (1995-1997).

J’aime bien ici, c’est chouette. Il fait beau. Tu sais quoi ? Ce soir, je vais te faire gagner.

– Vas-y, tire-toi. Ça fait des semaines que t’avances pas, le chambre le gardien parisien.

– Tu vas voir… “

Ronnie tiendra parole et offrira la victoire à ses coéquipiers (0-3), avec un récital en prime.