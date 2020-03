L’arrivée de Meunier à Dortmund en bonne voie selon Bild

Thomas Meunier (28 ans) arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG. Le latéral droit belge a souvent expliqué qu’il aimerait bien poursuivre l’aventure parisienne, mais ses dirigeants ne lui ont pas encore proposé de prolongation de contrat. Le terme de son engagement approchant, le Diable Rouge se penche donc vers d’autres plans pour poursuivre sa carrière. Et comme annoncé depuis plusieurs jours, l‘avenir de Meunier pourrait bien se poursuivre en Allemagne, du côté du….Borussia Dortmund. Selon les informations de Bild, l’arrivée de l’ancien de Bruges serait quasiment bouclée. Le quotidien allemand indique également qu’après avoir reçu la proposition du BVB, Thomas Meunier n’a pas hésité longtemps. Il aurait donné son accord aux dirigeants du Borussia. Les deux raisons à cela ? Le PSG n’a pas vraiment montré une grande volonté de le conserver. De plus Meunier connaît très bien deux compatriotes du Borussia Dortmund, Thorgan Hazard et Axel Witsel.