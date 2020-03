Laurent Fournier sur les 50 ans du PSG : “Je pense que ce sera une grande fête”

L‘année 2020 est importante pour le PSG, puisque c’est celle de ses 50 ans. En cette période difficile de confinement, le club de la capitale donne la parole à certains de ses anciens joueurs pour revenir sur la fabuleuse histoire des Rouge & Bleu. Ce mardi, place à Laurent Fournier, ancien joueur (1991-1994 et 1995-1998) et entraîneur (2005).

Son arrivée au PSG

“Il y avait un nouvel actionnaire qui arrivait. L’idée était de rivaliser avec Marseille et d’offrir une vraie opposition en France. Nous voulions faire progresser le club, lui donner un nom sur la scène européenne et, pour nous, cet objectif était valorisant. Il y avait des stars, mais c’était surtout une belle bande de potes qui avait envie de se surpasser. Et nous y sommes arrivés.“

Les Classicos

“C’était toujours très compliqué. Les deux meilleures équipes du championnat, avec beaucoup de joueurs qui jouaient ensemble en Équipe de France, s’affrontaient. Il y avait donc une certaine rivalité, de grosses personnalités à la Présidence… Tapie à Marseille, Denisot ici. Pour les supporters, je pense que cela a été des super matches de football, et d’excellents souvenirs parce que l’on avait toujours envie de gagner et de se surpasser.“

Le titre en 1994 et la série de 27 matches sans défaite

“L’une des plus belle équipe de l’histoire du PSG ? Je ne dirais pas la plus belle, mais le début de saison était incroyable. On s’est construit match après match, les supporters ont été très présents, et le travail des saisons précédentes a fini par payer. C’était la première fois que je remportais un titre en étant titulaire toute la saison, la saveur n’était donc pas la même.”

Les 50 ans du PSG

“C’est très important de fêter cela. Je pense que ce sera une grande fête. C’est bien de se souvenir des premiers titres, en espérant en voir beaucoup d’autres à l’avenir !“