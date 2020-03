Laurey : “On a la volonté de faire un gros match”

Avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (11 mars), le PSG devra faire face au RC Strasbourg Alsace, dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. Un match qui devrait permettre à Thomas Tuchel de peaufiner les derniers automatismes de équipe en vue de la confrontation retour face au BVB. Et à la veille de cette rencontre de Ligue 1, l’entraîneur strasbourgeois – Thierry Laurey – s’est présenté en conférence de presse afin de s’exprimer sur cette affiche face aux Parisiens.

“Ce sont de beaux matches à jouer. Tu es heureux d’affronter de tels joueurs car tu sais que tu vas être obligé de faire plus. On a la volonté de faire un gros match (…) En ce moment, ils encaissent plus de buts que la normale. Mais offensivement, ils déroulent. C’est du lourd, la grosse machine de notre championnat. On va combattre durant 90 minutes (…) Dans un match, peu importe l’adversaire, il y a toujours des possibilités. À nous de les exploiter de la meilleure des manières.”