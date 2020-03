Laurey : “Plus tu en provoques, plus tu t’exposes à des contacts”

Neymar s’était blessé au pied droit, avait rechuté l’année dernière dans un match viril contre le Racing Strasbourg au Parc des Princes. Face aux Alsaciens, le PSG n’entend pas revivre la même mésaventure quatre jours avant la réception du Borussia Dortmund. Interrogé sur la question, Thierry Laurey, le coach du Racing, a assuré que ce n’était pas un sujet.

“On va aborder ce rendez-vous comme les autres sans aucune volonté malsaine. On est bien placé au niveau du fair-play. On déplore très peu d’expulsés. On est serein par rapport à cette échéance. On se prépare à affronter un adversaire de très haut niveau. On n’y est pour rien si ça intervient quatre jours avant Dortmund, explique Thierry Laurey, l’entraîneur du Racing, sur leparisien.fr. Neymar ? J’avais juste parlé de son comportement discutable sur le terrain. J’avais aussi expliqué qu’il était normal qu’il puisse prendre des coups dans le sens où ça fait partie de l’essence même du jeu. Une rencontre est jalonnée de duels. Plus tu en provoques, plus tu t’exposes à des contacts. Il n’y avait aucun contrat sur lui. Quand ça reste dans l’esprit, je ne vois pas le problème.”