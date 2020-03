L’autre option appréciée par Aulas au sujet du classement de la Ligue 1

Dans l’hypothèse où la saison de Ligue 1 ne pourrait pas aller à son terme à cause de la pandémie de covid-19, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, a des idées, des alternatives. Au moins deux dans la manche. Et les deux options qualifient étonnamment son club pour la prochaine UEFA Champions League. La première est de considérer la saison actuelle de championnat comme “blanche”. On oublie les 28 journées disputées à l’exception du Strasbourg-PSG et on se base sur la saison 2018/2019 pour les places européennes. La seconde, faire un classement moyen sur les trois ou cinq dernières saisons. Ce qui ferait du club de Jean-Michel Aulas le dauphin du PSG, devant l’OM, comme l’a calculé Pierre Rondeau. Ce genre d’options – dans le cas où les compétitions nationales ne pourraient reprendre – ne serait pas en adéquation avec l’alternative pensée à l’UEFA. Selon le journal sportif espagnol AS, l’instance européenne souhaiterait plutôt se baser sur les classements au moment de l’arrêt des championnats. Donc potentiellement pour la Ligue 1, celui de la 27e journée, la dernière jouée dans son intégralité (voir ci dessous).

La Ligue 1 à J27