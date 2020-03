L’avis tranché de Landreau sur les choix à faire pour le PSG

Qui en défense centrale ? Qui dans l’entre-jeu ? Qui en pointe ? Ce sont les trois questions qui se posent aujourd’hui au PSG alors que se profile dans neuf jours un match couperet contre le Borussia Dortmund. Samedi, Thomas Tuchel a surpris en plaçant Marquinhos au milieu de terrain pour le préparer à une potentielle titularisation dans l’entre-jeu contre le BVB, alors que Leandro Paredes n’a eu droit qu’à 20 minutes, lui qui a besoin de temps de jeu. Globalement, les pistes de travail de Thomas Tuchel interrogent. Et Mickael Landreau le dit.

“Ok, Cavani, c’est un top buteur, le meilleur buteur de l’histoire du club. Mais je ne comprends pas qu’on se pose la question entre les deux…”, a commenté l’ancien gardien de but lors du CFC. “Je trouve qu’Icardi, il fait les courses pour le collectif. Pas les mêmes que Cavani, mais il fait les courses pour tout le temps gêner la défense adverse. Icardi est très complémentaire des autres. Et en plus à chaque occasion, c’est quasiment but. Pour moi, il n’y a pas photo et je ne comprends même pas qu’on se pose la question. D’ailleurs la meilleure période du PSG a été en 4-4-2 avec Icardi en pointe. Marquinhos ? Je trouve qu’on fait trop d’essais. Il faut que Marquinhos joue derrière, qu’on le stabilise. Il faut mettre Paredes et Gueye dans l’entre-jeu. Kouassi derrière en Ligue des champions, c’est impossible. Paredes c’est quand même solide. Un retour de Thiago Silva pour le PSG/BVB ? Entre l’incertitude de ses matches et sa blessure, je m’appuierais plus sur une autre solution.”