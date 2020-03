Layvin Kurzawa proposé au FC Barcelone (Sport)

Après Lucas Digne, un autre ancien latéral gauche passé par le PSG au FC Barcelone ? Selon le journal Sport les nouveaux agents de Layvin Kurzawa, habitués à travailler avec le Barça, ont proposé au club catalan l’international français en fin de contrat au PSG. Il s’agirait pour les Azulgrana de compléter l’effectif sans transfert à payer et de donner un peu de concurrence à Jordi Alba. Selon le journal sportif local, Liverpool, Arsenal, Inter et Naples auraient cette réflexion avec Layvin Kurzawa. A Barcelone, on penserait renouveler le côté gauche de la défense avec des départs de Samuel Umtiti et Junior Firpo. Mais l’investissement serait concentré sur l’achat d’un axial gauche, pas d’un latéral. D’où l’idée Kurzawa.