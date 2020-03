LDC – Marco Reus forfait pour le retour face au PSG

Ce mercredi 11 mars, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund dans son antre du Parc des Princes pour un match retour de Ligue des Champions capital. Un 8e de finale que ne disputera pas le capitaine des Borussens, Marco Reus.

En effet, déjà absent lors du match aller pour cause de blessure à la cuisse, Marco Reus ne pourra finalement pas revenir à temps pour cette partie face au Paris Saint-Germain. C’est RMC qui nous explique cela par le biais de son site internet. L’international allemand a connu des complications, ce qui retarde très largement son retour à la compétition. Une information confirmée par le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzk : Il ne sera pas du voyage à Paris. Il sera prêt dans quelques semaines mais pour Paris, c’est trop tôt. Pour nous, c’est une mauvaise nouvelle. Marco Reus est notre capitaine et pour ça, il est notre joueur le plus important”, a confié Watzk pour RMC.