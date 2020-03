[Le billet d’humeur de Juampi] “Aux amis d’hier et d’aujourd’hui”

En cette période de confinement provoquée par la pandémie de Covid-19, Juampi est au rendez-vous. Il nous offre son billet d’humeur hebdomadaire. Samedi midi c’est toujours Juampi.

“Aux amis d’hier et d’aujourd’hui”



Il peut paraître quelque peu difficile voire même pour certains malvenu de parler de football et du PSG en ces temps de crise sanitaire mondial qui nous frappe toutes et tous directement dans nos habitudes, nos interactions humaines et parfois même pour certains de manière plus dramatique dans nos chairs. Aussi, j’ai beaucoup hésité avant de proposer un papier à Marc Alvarez. Parler de quoi ? Des départs de certains de nos sud-américains vers leurs pays d’origines pour vivre cette période trouble ? Aucun intérêt, chacun ses choix. Débattre du report de l’Euro et de l’éventuel calendrier post reprise de la C1 et du championnat ? Trop d’incertitudes, le covid-19 était tellement imprévisible que faire le moindre plan n’a aucun sens…



Alors que j’étais en train de rédiger mon mail d’excuses à Marc pour ma défaillance par manque d’inspiration, je me suis laissé aller à mes souvenirs de “CSien” comme j’aimais à nous désigner dans le temps. Je me suis pris ainsi à me remémorer comment, au fil des rencontres, du temps et de nombreux commentaires “sous les articles” je suis arrivé à mon “midi c’est Juampi” et maintenant à mes billets du samedi midi. Cette rétrospective m’a aussitôt remis le sourire aux lèvres. Les amitiés solides que j’ai scellé avec des personnes qui m’étaient totalement inconnues, les matchs que nous avons vu tous ensemble que ce soit au Parc des princes ou au Stade de France, ces réunions entre “CSiens” que nous avons tenu aux Trois Obus ou au Perroquet sont autant de souvenirs qui m’ont fait prendre conscience que Canal Supporters (qui vient d’avoir 10 ans) est bien plus qu’un site pour moi. Canal Supporters c’est avant tout une famille. Une famille avec son lot de querelles, de soirée mémorables dans l’espace commentaires, de bannissements, de débats passionnés sur tel ou tel joueur mais dont les membres partagent tous la même passion, le même amour : le Paris Saint Germain…



En cette période difficile qui appelle à la réflexion, j’en suis finalement venu à penser que parler de ses choses positives et légères n’était pas hors de propos. Au contraire, maintenant plus que jamais il faut se raccrocher à ce qui nous fait aimer la vie. Cette vie que nos personnels soignants, nos chercheurs et toutes les composantes de la société sur le terrain œuvrent à préserver. Maintenant plus que jamais, il faut se raccrocher à ses passions, sa liberté d’aller et venir à sa guise, ses liens familiaux ou d’amitiés dont la valeur et l’importance dans nos vies ont bien trop souvent été oubliées et que le cauchemar du Covid-19 nous fait repenser avec nostalgie…



Aussi à l’heure où chacun d’entre nous est à son échelle lutte contre l’une des plus graves crises sanitaires contemporaines, j’aimerais par ses quelques lignes vous témoigner à tous, chers amis, mon affection sincère et mes ondes positives. Je nous souhaite à tous de retrouver très vite sur Canal Supporters nos prises de têtes sur les compos de Tuchel, sur le traitement de Cavani, sur les vraies fausses rumeurs de départ de Neymar venues de Catalogne mais aussi nos fous rires et nos délires sur le forum de nuit. En gros, tout simplement retrouver notre vie d’avant, ni plus, ni moins…



Pour finir je profiterai de cette tribune qui m’est offerte pour saluer chaleureusement Marc Alvarez, Nico Hortus, Basto, Zeuta, Dryas, Victor, Madar, Gustatif, Hendrix Mkhitaryan, Duffman, Kowes, Ludal, Jano, Mysterion, Bobo, Olivier M, Yvan Vivabali, Javi, Gavroche, Hades, Eric (et sa fondue bourguignonne), Phil 78, Loco, Tidav, L’emirinho, flaco, Racim, JP95 et les nombreux autres que j’ai oublié…



Ensemble nous sommes invincible, unis par la même passion.



Juampi / @Juampi_HWJ