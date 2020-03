Le coup de gueule de Dugarry sur le catastrophisme autour du PSG : “Envoyons des ondes positives !”

Dans un Parc des Princes vide, le PSG reçoit le Borussia Dortmund ce mercredi soir à l’occasion des 8es retour de Ligue des Champions. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette partie capitale, Christophe Dugarry a tenu à pousser son coup de gueule au sujet du catastrophisme ambiant gravitant autour du club de la capitale.

“J’en ai marre de voir que chaque situation devient une catastrophe. Bien évidemment que ce n’est pas l’idéal ce match à huis clos, mais parlons du match et du résultat. Le PSG a totalement raté son match aller. Ils arrivent à revenir avec un 2-1. Ils ont réussi à marquer ce fameux but à l’extérieur, plutôt un bon résultat donc sachant que l’adversaire a été meilleur sur ce match. Là, il y a Mbappé qui a un rhume… Eh bah si Mbappé ne doit pas jouer ce match, eh bah il ne le jouera pas et ce n’est pas grave. Il y a d’autres joueurs, ce sera à onze contre onze, il y aura un rapport de force. En plus, il n’y aura pas de public : simplement deux équipes face à face. C’est un combat, un match d’homme. Mbappé était là contre Manchester et il a aussi raté son match aller contre Dortmund… Bien sûr que je préférerais qu’il soit là… Mais j’en ai marre d’entendre les mots : catastrophe, c’est horrible… Tout le monde a peur, mais c’est les Allemands qui doivent avoir peur. Arrêtons ! Le PSG est favori, le PSG a toutes ses chances. Et si le PSG se fait éliminer ? Ils se feront défoncer durant quelques semaines, puis ils repartiront au travail pour remettre ça la saison prochaine… Il n’y a rien de grave. Essayons d’envoyer des ondes positives“, a exposé Dugarry sur les ondes de RMC.