Le CUP appelle à respecter le #restezchezvous

Il y a une semaine le Paris Saint-Germain battait au Parc des Princes le Borussia Dortmund 2-0 et se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Cela avec le soutien de milliers de supporters Rouge & Bleu aux abords du Virage Auteuil avant, pendant et après la rencontre européenne. Un instant mémorable. Mais sept jours plus tard, tout a changé en France et à Paris. Le pays est confiné, chacun doit rester chez lui pour empêcher la diffusion du covid-19. Dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris (CUP) appelle à respecter la consigne imposée par les autorités.

Le communiqué du CUP