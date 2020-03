Le geste de grande classe de Pauleta pour ses jeunes coéquipiers après la finale de Coupe de France 2006

Légende du PSG et très longtemps meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (109 buts) avant que Zlatan Ibrahimovic le détrône, Pedro Miguel Pauleta a aussi un grand cœur. Dans une interview accordée à la Voix du Nord, Ahmed Kantari, ancien pensionnaire du centre de formation du PSG, s’est souvenu d’un geste de l’Aigle des Açores après la victoire en finale de Coupe de France en 2006 contre Marseille (2-1).

“Pierre Blayau (ancien président du PSG) avait organisé un repas de fin de saison. Il était alors convenu d’une grosse prime soit versée aux vainqueurs de la coupe. Nous, avec certains jeunes, comme Boukary Dramé et Franck Dja Djédjé, on n’en faisait pas partie. On avait juste joué un peu dans les premiers tours de la compétition, face à des équipes inférieures hiérarchiquement. […] Là, pendant le repas, Pedro Miguel Pauleta vient vers nous. Il nous a dit que nous avions participé à l’aventure nous aussi et qu’on devait être remerciés comme les autres, se remémore l’ancien défenseur central. Il est allé voir les dirigeants, qui ont accédé à sa demande. Ce n’était pas une question d’argent, mais le voir penser à nous à ce moment là prouve bien l’homme qu’il est. Pedro, c’est un super mec.”