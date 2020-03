Le Graët au sujet de Mbappé : “Nous sommes au début des conversations avec le PSG”

Si le PSG ne souhaite pas libérer ses joueurs pour le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août), Noël Le Graët, président de la Fédération, croit toujours aux chances d’y voir Kylian Mbappé. Le patron du football français en a discuté avec le président al-Khelaïfi, il espère des évolutions dans les semaines à venir.

“Je trouve sympathique qu’un joueur comme Kylian Mbappé ait envie de disputer les JO. Je trouve ça extrêmement positif. On verra. Nous sommes au début des conversations avec le PSG, a déclaré le président de la FFF à RMC Sport. La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps. Mbappé est sur la liste. Il a été pré-sélectionné. Pour le moment, je considère qu’il est à la disposition de l’équipe de France.”