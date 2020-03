Le Graet : “C’est la FFF qui décidera de la reprise ou non des compétitions”

Avec la suspension provisoire de toutes les compétions, certains se demandent quand la saison pourra se terminer, et si elle va devoir être annulée. Selon Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, la seconde alternative est concevable. Mais pour le président de la FFF, Noël Le Graet, il est trop tôt pour parler de cela… et c’est même un peu “stupide.”

“Je ne veux pas de polémique. C’est la Fédération Française de Football qui décidera si cela reprend ou si cela ne reprend pas, indique Le Graet dans Téléfoot. Le seul ennemi aujourd’hui, c’est le virus. […] On trouvera des solutions pour jouer, en reculant les dates, mais aujourd’hui, ce n’est pas le problème. Aujourd’hui, le football est au service de la santé. Et je ne veux pas entendre des discussions qui n’ont aucun sens. […] À la Fédération, il y a un comex et c’est ce comex qui décidera après avoir eu toutes les informations. Donc toutes les interviews qui sont faites à gauche ou à droite n’ont aucune importance. Les seules informations officielles que l’on pourra donner, ce seront celle données par le comex son porte-parole ou son président.“