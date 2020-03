Le Graët : “On peut jouer en mai, juin ou juillet”

Dès jeudi soir, après l’allocution du président de la République, Noël Le Graët, patron de la Fédération Française de Football, annonçait la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les compétitions qui dépendent de la 3F. Aucune date de reprise n’est aujourd’hui prévisible. Mais le président de la FFF n’exclut pas qu’on joue la fin de la Ligue 1 et/ou la finale de la Coupe de France en juillet.

“Donner des dates de reprise aujourd’hui ne serait pas prudent. Aujourd’hui, l’objectif est de vaincre le virus !”, déclare Noël Le Graët dans Le Parisien. “Si on rejoue fin septembre, ce sera compliqué, par contre on peut jouer en mai, juin ou juillet. Les contrats de certains joueurs se terminent le 30 juin ? On trouvera une solution. Cela n’a aucune importance. Si l’Euro est reporté, Kylian Mbappé pourrait-il disputer les JO ? La présence de Kylian ou pas aux JO n’est pas ma préoccupation actuellement.”