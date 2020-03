Le Graët voudrait terminer la saison de Ligue 1 vers mi-juillet

La propagation du Coronavirus Covid-19 à l’échelle mondiale a complètement bouleversé le monde du sport. Ainsi, face à cette crise sanitaire, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro en 2021 et de suspendre ses Coupes d’Europe. Un report qui devrait permettre aux différents championnats nationaux de se conclure, si la crise sanitaire évolue favorablement. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président de la Fédération Française de Football – Noël Le Graët – a émis une hypothèse afin de conclure la saison 2019-2020 de Ligue 1. En effet, le patron de la FFF estime que le Championnat pourrait prendre fin vers mi-juillet.

“J’ai passé un peu de temps chez moi à faire des calculs. Très franchement, je ne vois pas comment on terminerait le championnat fin juin, avec les matchs de l’équipe de France et la Ligue des champions, a déclaré Noël Le Graët. La proposition que la Fédération française veut faire aux troupes et à l’UEFA, c’est qu’il faut absolument que l’on aille au moins jusqu’au 15 juillet, avec un fiscal qui se terminerait au 31 juillet. Il n’y a pas d’autre solution.”

Noël Le Graet s’est également exprimé sur l’expiration des contrats de certains joueurs et membre de staff au-delà du 30 juin. “Je pense que les joueurs sont assez sages pour jouer quinze jours de plus. Et ceux qui ne voudront pas ne joueront pas… J’en ai parlé avec Philippe Piat (le président de la FIFPro), il n’était pas loin d’être d’accord.”