Le groupe parisien pour Lyon avec Di Maria

Plus que sept jours à attendre pour le Paris Saint-Germain avant de disputer son huitième de finale retour de la Ligue des Champions, et quel meilleur test que la rencontre de ce soir. Face à l’Olympique Lyonnais, les Rouge & Bleu vont tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe de France dans un match couperet au Groupama Stadium.

Le PSG a publié la liste des joueurs qui seront du voyage pour cette rencontre, et Thomas Tuchel va emmener un groupe composé de 20 joueurs. Parmi eux on retrouve Angel Di Maria, mais aussi Neymar et Marco Verratti qui reviennent tous les deux d’une suspension.

Le groupe complet :

Gardien de But : Sergio Rico, Keylor Navas, Marcin Bulka

Défenseurs : Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marquinhos, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo

Milieux de terrain : Leandro Paredes, Tanguy Kouassi, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Angel Di Maria, Julian Draxler, Pablo Sarabia

Attaquants : Mauro Icardi, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar