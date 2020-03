Le message de remerciement de Layvin Kurzawa aux supporters

Hier, lors de la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions du PSG contre le Borussia Dortmund (2-1 / 2-0), les supporters du club de la capitale étaient privés de Parc des Princes en raison de l’épidémie du Coronavirus. À l’isssue de la victoire contre les Allemands, les joueurs parisiens ont été célébrés avec leurs supporters. Mais il y a un joueur qui a fait plus fort, Layvin Kurzawa ayant rejoint les supporters dans la rue pour fêter la qualification avec eux. Ce jeudi, il a tenu à remercier ces derniers via ses réseaux sociaux. “Juste un mot merci à vous, vous avez fait le bruit dont on avait besoin, et pour moi la moindre des choses était de fêter ça avec vous après le coup de sifflet final. ICI C’EST PARIS.”