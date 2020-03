Le message de soutien de Roxana Maracineanu aux supporters du PSG

Depuis lundi, c’est officiel ! Le 8e retour de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se jouera à huis clos. Une décision prise par la préfecture de police en raison de la propagation du coronavirus sur le territoire national. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a tenu a apporté son soutien aux supporters du club de la capitale privés de ce choc.

“Je tenais à faire passer aux supporters un vrai message d’empathie en tant que ministre des sports et de remerciements par rapport à leur compréhension et leur prise de conscience qu’ils pourront avoir de cette thématique. Demain pour PSG-Dortmund, c’est une compétition importante qui se déroule, a expliqué Maracineanu après une réunion qui s’est tenue au Ministères des Sport par des propos rapportés par RMC Sport. Nous serons toute la France derrière cette équipe de football pour qu’elle aborde cette compétition dans la meilleure configuration même si le match aura lieu à huis clos et que l’on sait très bien que ce n’est pas la même chose que de jouer devant son public pour le défi qui est le leur.“