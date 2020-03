Le ministre de la santé indique “tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits”, un PSG/ BVB à huis clos ?

L’épidémie du Coronavirus continue de prendre de l’ampleur partout dans le monde et a un impact sur le sport. Ce dimanche soir, le ministre de la santé, Olivier Véran, a expliqué que “tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits“. Une décision que “les préfets et ministères feront remonter avec une liste d’événements utiles à la Nation, comme les manifestations, les concours ou le recourt transports en commun.” Cette décision va-t-elle avoir une incidence sur le match retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund qui doit se tenir mercredi soir à 21 heures au Parc des Princes ? On devra très certainement attendre quelques heures afin de savoir si ce match capital se jouera avec ou sans supporters.

Mais en tout cas, le PSG fait tout pour pouvoir accueillir ses supporters dans son antre mercredi. Sur son site internet, le club parisien indique également qu’à ce stade “le match de Ligue des Champions est maintenu au mercredi 11 mars et doit se dérouler dans des conditions normales. Le Paris Saint-Germain rappelle que les rencontres de football en stade ouvert ne sont pas concernées par les interdictions de rassemblements formulées par le ministère de la Santé. Toutes les équipes du Paris Saint-Germain sont impliquées pour que le Parc des Princes soit prêt à accueillir les supporters attendus dans des conditions de sécurité sanitaires maximales.“