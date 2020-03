Le Parc des Princes désinfecté en vue de PSG / BVB

Ce mercredi, coup d’envoi à 21h, le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund. Après un match aller décevant, les Parisiens devront remontés un score de 2-1 pour espérer se qualifier. Une confrontation sur laquelle des doutes subsistent, notamment du fait de la propagation du Coronavirus.

Et L’Equipe nous informe que le club parisien fait tout pour que ce match ait lieu avec la présence de ses supporters. Car oui, l’épidémie de Coronavirus se propageant à une vitesse extrêmement inquiétante, il n’est pas impossible de voir ce PSG / BVB se dérouler à huis clos, voir être décalé d’une semaine. En tout cas, le média indique que le Parc des Princes a été désinfecté au cours des derniers jours.

En plus de cela, le PSG réfléchit également à avancer l’ouverture des portes du stade rouge et bleu afin d’éviter une trop grande concentration de personnes et ainsi faciliter l’accès aux tribunes. Enfin, L’Equipe nous explique que tout pourrait se décider ce dimanche soir lors du conseil de défense du gouvernement, l’UEFA n’ayant pas voix au chapitre. Les décideurs parisiens pourraient alors voir leur lanterne s’éclairer. Le quotidien sportif conclut en expliquant que les supporters originaires de l’Oise pourraient bien être invités à ne pas se rendre au Parc des Princes ce mercredi. Dans ce cas, leurs billets seraient, bien évidemment, remboursés.