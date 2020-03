Le président de Leeds a tenté de s’offrir Cavani cet hiver

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain pendant la première partie de saison, Edinson Cavani a fait le forcing pour rejoindre l‘Atlético de Madrid. Mais un autre club a tenté d’attirer l’Uruguayen pendant le mercato hivernal. En effet, Andrea Radrizzani, le propriétaire de Leeds United, a confié qu’il avait tenté sa chance avec l’attaquant parisien mais pas que…

“Le président du PSG m’a donné la possibilité de vérifier l’intérêt avec le frère de Cavani. Malheureusement, la négociation n’est jamais allée plus loin, a expliqué Andrea Radrizzani à Sky Italia. J’ai parlé plus concrètement avec Zlatan. Il pouvait nous donner une impulsion décisive mais il a décidé d’aller à Milan. Il a été très honnête et très transparent avec moi.“