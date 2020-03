Mabille (CUP) : “Il y a un problème de réciprocité par rapport au match aller”

C’est un nouveau coup de massue pour le Paris Saint-Germain. À 48 heures de la rencontre qui va opposer le club de la capitale au Borussia Dortmund, la préfecture de police, en accord avec le gouvernement, a annoncé que ce match se jouera à huis-clos.

Une immense tristesse pour les supporters, qui se faisaient une joie d’encourager leur club de coeur. Comme l’a affirmé le président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, à la radio Europe 1.

Le responsable du CUP parle d’une “catastrophe” et d’une “une vraie frustration de ne pas pouvoir encourager” les joueurs. Celui-ci ne comprend pas cette décision sachant que “les centres commerciaux, les écoles, les parcs d’attractions sont ouverts”, et appelle “à tous les supporters de pousser l’équipe tout autour du stade”. L’organisation de ce rassemblement n’est pas encore clair, mais il sera “important que les supporters viennent autour du stade pousser l’équipe” et que les joueurs les “entendent”. Un appel qui devrait largement être suivi par les fans Rouge & Bleu.

[MAJ, 16h19] Dans un entretien accordé à RMC Sport avant de s’exprimer sur“C’est un véritable coup de massue. Le huis clos c’est catastrophique.C’est catastrophique. À l’aller, Dortmund a pu bénéficier de son public, de l’ambiance et on sait que cela joue sur ce genre de match.(…) On a préparé des choses pendant deux à trois semaines et cela a concerné entre 200 et 300 personnes.Ils ont passé tellement de temps dessus qu’ils veulent le finir par principe.”