Le programme du non-stop sur PSG TV ce dimanche

En cette période de crise sanitaire liée à la contagion mondiale de Covid-19, place aux souvenirs footballistiques sous toutes leurs formes. PSG TV propose gratuitement aux supporters Rouge & Bleu de revivre des moments du passé en attendant de retrouver les terrains de jeu…

Programme du jour sur PSG TV (visible dans le lecteur ci-dessus)

En cours : RSC Anderlecht – Paris Saint-Germain

12h00 : Clip légende – Georges Weah

12h02 : Interview de Kylian Mbappé

12h07 : Best of 2017-2018 de Kylian Mbappé

12h12 : Un jour avec Edinson Cavani

12h25 : Clip légende – 156 buts de Zlatan Ibrahimovic

12h30 : Clip légende – 200 buts d’Edinson Cavani

12h39 : Rétro 2019 – Edinson Cavani

12h41 : Girondins de Bordeaux – Paris Saint-Germain

14h20 : Interview croisée Pedro Miguel Pauleta / Kylian Mbappé

14h27 : Best of 2018-2019 de Kylian Mbappé

14h29 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais

16h12 : Best of Zlatan Ibrahimovic

16h19 : Clip légende – Georges Weah

16h21 : This is Paris – Arrivée de Kylian Mbappé

16h47 : Carlos Bianchi à la PSG EXPERIENCE

16h52 : Clip légende – 156 buts de Zlatan Ibrahimovic

16h57 : This is Paris – Spécial Zlatan Ibrahimovic

17h26 : Clip légende – 200 buts d’Edinson Cavani

17h35 : SM Caen – Paris Saint-Germain

19h15 : Top 5 de Zlatan Ibrahimovic

19h20 : Clip légende – Pedro Miguel Pauleta

19h22 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille