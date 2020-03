Le PSG annonce la fermeture de ses boutiques et de sa PSG Expérience

Hier, le Premier ministre – Edouard Philippe — a annoncé que les lieux publics et les magasins non-essentiels, devaient fermer à partir de samedi minuit. Une procédure respectée par le PSG. Dans un communiqué, le club de la capitale a fait savoir que toutes ses boutiques et sa PSG Expérience sont désormais fermées et jusqu’à nouvel ordre.

Le Communiqué du PSG

“Ce samedi, suite aux annonces du Premier Ministre, les nouvelles dispositions sanitaires imposent désormais « la fermeture de tous les lieux recevant du public non essentiels », pour freiner la propagation du Coronavirus. De fait, toutes les boutiques officielles du Paris Saint-Germain, ainsi que la PSG Expérience sont désormais fermées, et ce jusqu’à nouvel ordre. Tous concernés, tous solidaires.“