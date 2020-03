Le PSG de nouveau repoussé par la Juve pour Dybala (Goal Italia)

C’est un secret de polichinelle, le PSG, et plus particulièrement Leonardo, apprécie grandement le profil de Paulo Dybala, le talentueux gaucher de la Juventus de Turin. Et selon Goal Italia, le décideur auriverde aurait même tâté le terrain il y a peu concernant l’Argentin.

Le média évoque les premières tractations qui ont eu lieu l’été dernier. À cette époque, la Juve était bien partante pour vendre son élément, mais le manque de temps pour lui dénicher un remplaçant de qualité aurait finalement mis à l’eau l’opération entre les deux clubs. Désormais, la situation de l’ancien palermitain aurait bien changé. En effet, Goal Italia nous explique ce jour que Leonardo serait venu aux renseignements il y a quelques semaines, or, contrairement à l’été dernier, la réponse de la Vieille Dame aurait été toute autre et sans appel : Dybala serait ainsi à l’heure actuelle intransférable aux yeux de ses dirigeants. Ces derniers espérant même prolonger leur élément en fin de contrat en juin 2022.

≤