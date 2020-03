Le PSG dévoile le programme de sa #PSGWatchParty

En cette période de confinement, le PSG pense à ses supporters en offrant du contenu sur sa web TV, PSG TV. Après les 12 heures de programmes d’hier, les Rouge & Bleu relancent leur PSG Watch Party. Comme la semaine dernière, le PSG va proposer chaque soir à 21 h sur ses réseaux sociaux (Twitter, Youtube, Twitch et Facebook) la rediffusion de certains matches de légende. Cette PSG Watch Party va débuter ce soir avec le PSG-Guingamp du 19 janvier 2019 et le carton 9-0 avec deux triplés pour Edinson Cavani et Kylian Mbappé et un doublé de Neymar (Meunier comme dernier buteur).

Le programme de la PSG Watch Party

LUNDI 30 MARS

Paris Saint-Germain – EA Guingamp (9-0)

(Ligue 1 2018-2019, 21e journée – Parc des Princes)

MARDI 31 MARS

EUROPSG 1993-1994. Les meilleurs moments de la saison Européenne 1993-1994 du PSG.

MERCREDI 1er AVRIL

Paris Saint-Germain – Real Madrid CF (3-0)

(UEFA Champions League 2019-2020, phase de groupes, groupe A, 1re journée – Parc des Princes)

JEUDI 2 AVRIL

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille (3-1)

(Ligue 1 2018-2019, 29e journée – Parc des Princes)

VENDREDI 3 AVRIL

Paris Saint-Germain – AS Monaco (3-0)

(Coupe de la Ligue 2017-2018, finale – Matmut ATLANTIQUE)

SAMEDI 4 AVRIL

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais (5-0) avec le quadruplé de Kylian Mbappé.

(Ligue 1 2018-2019, 9e journée – Parc des Princes)

DIMANCHE 5 AVRIL

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain (2-4), dernier match sous le maillot Rouge & Bleu de Zlatan Ibrahimovic.

(Coupe de France 2015-2016, finale – Stade de France)