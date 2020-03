Le PSG explique “qu’à ce stade”, la rencontre face au BVB se déroulera “dans des conditions normales”

Depuis quelques jours, de nombreuses interrogations entourent le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, suite à la propagation du coronavirus. Un doute qui concerne surtout un potentiel huis clos du Parc des Princes, le 11 mars prochain. La ministre des Sports – Roxana Maracineanu – avait indiqué plus tôt dans la journée qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur un huis clos du Parc des Princes pour la rencontre décisive face au BVB.

Et dans un court communiqué dévoilé par Le Parisien, le PSG a confirmé “qu’à ce stade, le match se déroulera le 11 mars prochain dans des conditions normales.“ Alors que la décision finale sera prise par le Ministère de l’Intérieur français et non l’UEFA, le club de la capitale “rappelle que les rencontres de football en stade ouvert ne sont pas concernées par les interdictions de rassemblements formulées par le ministère de la Santé”. “Toutes les équipes du PSG sont impliquées pour que le Parc des Princes soit prêt à accueillir les supporters attendus dans des conditions de sécurité sanitaires maximales”, conclut le PSG dans un communiqué.