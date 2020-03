Le PSG fait un premier don au Secours Populaire pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables

Face à la crise sanitaire, de nombreux clubs et joueurs réalisent des dons afin de venir en aide au personnel hospitalier et aux personnes démunies. Dans un communiqué, la Fondation Paris Saint-Germain a indiqué avoir fait un premier don à son partenaire historique – le Secours Populaire français (SPF) – afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à cette crise sanitaire. Ainsi, le club de la capitale a réalisé une première donation de 100.000 euros qui “s’inscrit en supplément de la convention de 400 000 euros prolongée ce mois-ci entre le Club et le SPF pour 3 années supplémentaires.” De plus, d’autres fonds seront levés prochainement. Ce premier don de la Fondation PSG sera réparti en quatre catégories :

L’aide aux « Médecins du SPF » via le financement de matériel de protection sanitaire et d’hygiène pour la formation de 2 000 bénévoles en capacité d’informer, de répondre aux interrogations et de communiquer les gestes barrières L’aide aux enfants déscolarisés et isolés via le financement de 5 000 kits éducatifs composés de matériel pour l’école, de jeux et d’activités ludiques L’aide à près de 900 personnes sans-abri via l’organisation de maraudes alimentaires régulières, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social L’aide aux personnes âgées ou isolées via la livraison de 10 000 colis alimentaires à domicile, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social

Sur le site officiel du club, le Directeur Général du SPF – Thierry Robert – a apprécié le soutien du PSG, dans ce moment de crise sanitaire. “Le Secours populaire et ses 80 000 animateurs-collecteurs bénévoles sont très reconnaissants du soutien du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain répond à un appel de notre association pour venir en aide aux personnes victimes de la pauvreté ou de l’exclusion. Ce soutien permettra au SPF d’agir rapidement pour soulager la détresse des personnes les plus affectées par les conséquences de cette crise inédite.“