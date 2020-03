Le PSG n’était pas forcément d’accord que Neymar et Thiago Silva partent au Brésil (UOL)

L’arrêt du football oblige, Thiago Silva et Neymar sont repartis au Brésil pendant le confinement de la pandémie de Coronavirus en France. Mais cette décision n’était pas forcément en accord avec le club nous apprend UOL. En effet, le PSG a été mis devant le fait accompli, même s’il comprend le raisonnement des joueurs.

Ce qui inquiète particulièrement les Rouge et Bleu, c’est que les deux Brésiliens ne puissent pas revenir sur le territoire français à la fin du confinement. Le PSG a laissé faire, tout en prévenant les joueurs de la gravité de la situation, et espère que ses deux stars ne seront pas exposées et qu’elles pourront revenir dans l’hexagone pour la reprise des compétitions.