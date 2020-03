Le PSG ouvre une troisième boutique au Japon

Le PSG continue de s’exporter pour accroître sa popularité à travers le monde. Sur son site internet, le PSG a publié un communiqué pour l’ouverture d’une troisième boutique PSG au Japon. En plus des deux déjà présente à Tokyo, c’est Nagoya qui va accueillir ce nouveau point de vente. Ce dernier va ouvrir ses portes dès demain. Sébastien Wasels, Managing Director, Paris Saint-Germain Asie-Pacifique, a évoqué cette ouverture. “Après le succès rencontré par les boutiques Paris Saint-Germain et le PSG Café à Tokyo, nous sommes ravis d’ouvrir notre troisième boutique au Japon, à Nagoya. Nos nombreux supporters au Japon auront ainsi l’occasion de découvrir les dernières collections et les prestigieuses collaborations du Paris Saint-Germain.”

“Avec l’ouverture d’une troisième boutique au Japon, le Paris Saint-Germain capitalise sur le succès de ses Asia Summer Tours en Chine en 2019 et à Singapour en 2018. Particulièrement attractif et populaire en Asie, le Paris Saint-Germain a également signé ou renouvelé plusieurs partenariats régionaux depuis un an sur le continent avec Ping An, Lovebet, BULK HOMME et Betway“, conclut le PSG.