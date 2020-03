Le PSG se prépare à accueillir ses supporters contre Dortmund (LP)

Avec l’épidémie du Coronavirus qui se propage un peu partout en France, la menace d’un huis clos du match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund plane au-dessus du Parc des Princes. Mais selon les informations du Parisien, “le club parisien et les autorités travaillent sur l’hypothèse de la venue de spectateurs” pour ce PSG / BVB. Le quotidien francilien explique que le PSG souhaite mette toutes les mesures possibles pour que le match de mercredi se déroule avec des supporters. “Le PSG et les pouvoirs publics discutent notamment de la manière d’éviter des attroupements trop importants, susceptibles de favoriser la propagation du virus, autour de son stade“, relate Le Parisien. Le PSG “n’envisage pas aujourd’hui de diminuer la jauge du stade” et attend pas moins de 47 000 spectateurs pour ce match très important.