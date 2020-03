Le PSG s’intéresse à Milan Škriniar (Calciomercato)

Pendant cette période sans football, les rumeurs mercatos fleurissent un peu partout. Si le feuilleton Neymar semble vouloir être relancé de l’autre côté des Pyrénées, en Italie on évoque une piste en défense. Alors que l’on sait que Thiago Silva n’a toujours pas signé une prolongation de contrat avec le PSG, Kalidou Koulibaly est régulièrement annoncé dans la capitale française pour le remplacer. Cette fois, c’est du côté de l’Inter qu’un défenseur central est évoqué. Et il s’agit de Milan Škriniar (25 ans).

Véritable taulier des Nerazzurri depuis plusieurs saisons, le Slovaque atteint la pleine mesure de son talent sous les ordres d’Antonio Conte cette année. Et cela n’a pas échappé au PSG qui serait prêt à passer à l’action l’été prochain rapporte Calciomercato. Mais le club de la capitale française n’est pas seul sur ce dossier. En effet, le Real Madrid et Manchester City sont aussi cités comme une destination possible. Pour s’attacher les services de Škriniar, le PSG devra débourser pas moins de 80 millions d’euros. Affaire à suivre…