[Maj] Le PSG suspend les entraînements jusqu’au 22 mars selon le Parisien

La pandémie du Covid-19 qui se propage à grande vitesse dans le monde entier et dans le sport à de grandes conséquences. La plupart des compétitions dans le monde sont reportées ou suspendues. C’est le cas de la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Et comme le rapporte l’Equipe, dans cette logique le PSG a décidé de suspendre les entraînements jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs parisiens sont priés de rester chez eux. Le centre de formation est également touché, il est fermé et les jeunes titis parisiens ne doivent eux aussi pas quitter leur domicile.

[MAJ 13h58] Le Parisien explique que selon ses informations,. “Le PSG a prévu de communiquer sur son dispositif pour se protéger de la pandémie de coronavirus, sans doute ce vendredi après-midi”, indique également le quotidien francilien.