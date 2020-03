Le PSG toujours sur les rangs pour Milinkovic-Savic (GDS)

La Lazio de Rome réalise une saison de très grande qualité au sein de la Série A. Actuellement en tête du classement, les Romains sont bien installés au cœur de la lutte à trois avec la Juventus de Turin et l’Inter dans la course au Scudetto, même s’ils comptent un match de plus sur les premiers cités et deux sur les seconds. Et un joueur n’est vraiment, mais alors vraiment pas, étranger à ce superbe exercice 2019-2020 : Sergej Milinkovic-Savic.

C’est un nom que les supporters rouge et bleu connaissent particulièrement bien. Il faut dire que le complet milieu de terrain serbe se voit, de manière plutôt récurrente, associer avec le Paris Saint-Germain au sein de la rubrique transfert. Et alors qu’il réalise l’une de ses meilleures saisons sous la tunique laziale, il n’est donc pas surprenant de voir la Gazzetta dello Sport évoquer le PSG parmi les plus sérieux prétendants à la signature de Milinkovic-Savic en vue de l’été prochain.

Ainsi, le journal transalpin explique que Leonardo serait toujours sous son charme, et comment lui en vouloir. Par conséquent, le décideur auriverde serait même déjà enclin à accepter les exigences pécuniaires des dirigeants romains, à savoir 100 millions d’euros. Nous ne sommes qu’au stade des rumeurs, mais nul doute que Sergej Milinkovic-Savic, surnommé le Sergent de l’autre côté des Alpes, sera, comme à son habitude, l’une des pistes les plus disputées lors du prochain marché des transferts.