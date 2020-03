Le PSG va diffuser des anciens matches sur ses réseaux sociaux

Avec la pandémie du Covid-19 qui paralyse le monde entier, les supporters de football sont sevrés de matches. Mais le PSG pense à ses fans en cette période de confinement. En effet, à partir de ce soir 21h et jusqu’à dimanche, le club de la capitale va diffuser les plus beaux matches de son histoire sur ses réseaux sociaux (twitter, Facebook Youtube et Twitch). Pour commencer, le PSG va diffuser ce soir le PSG-Bastia du 19 octobre 2013 en Ligue 1. Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic s’étaient offert un doublé chacun dont deux bijoux qui sont restés dans les annales des plus beaux buts de l’histoire des Rouge & Bleu

Les matches diffusés par le PSG sur ses réseaux sociaux

Ce soir 21 heures : 10e journée de Ligue 1 saison 2013-2014) : PSG / Bastia (4-0)

24 / 03 21 heures : Finale Coupe de la Ligue 2017 : PSG / Monaco (4-1)

25 / 03 21 heures : Plus large succès à l’extérieur du PSG en Ligue 1 de son histoire : Troyes / PSG (0-9, saison 2015-2016)

26 / 03 21 heures : Quarts de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea (3-1, saison 2013-2014) et le magnifique but de Javier Pastore.

27 /03 21 heures : Finale de Coupe de la Ligue 2015 contre Bastia (4-0)

28 / 03 21 heures : l’épopée européenne du PSG lors de la saison 1992-1993

29 / 03 21 heures : Huitièmes de finale retour de Ligue des Champions (saison 2014-2015) contre Chelsea (2-2). La tête salvatrice d’O Monstro.