Le PSG va recourir au chômage technique ou partiel

C’était dans l’air en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 et de confinement, c’est désormais du concret. Le site de L’Equipe rapporte que le PSG va bien recourir au chômage technique ou partiel pour ses salariés. Ceux-ci sont prévenus depuis hier. Reste à consulter les délégués du personnel et obtenir l’autorisation de l’administration, mais la volonté est là. Le PSG “pourra verser seulement 70 % du salaire brut de ses employés et se faire rembourser par l’État, écrit le média sportif, jusqu’a l’équivalent de 4,5 fois le SMIC, c’est-à-dire environ 5400 euros.” Evidemment, ce montant ne représente pas grand chose dans les salaires des joueurs. Mais la masse salariale de 371M€/an va au delà des groupes professionnels sportifs.