Le PSG va rembourser ses supporters après l’annonce du huis clos pour PSG / Dortmund

Ce lundi, la préfecture de police de Paris et le préfet Didier Lallement ont décidé que le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund allait se dérouler à huis clos. Suite à cette décision, le PSG a fait savoir -dans un communiqué divulgué par l’Equipe – que “tout acheteur d’ un ou plusieurs billet(s) […], indépendamment de tout contrat d’abonnement, sera remboursé automatiquement et en intégralité du montant des billets pour le match PSG-Dortmund.” En ce qui concerne les supporters dont le billet était inclus dans une formule d’abonnement, ils seront informés ultérieurement de la démarche à suivre après ce huis clos.