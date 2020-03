Le Real Madrid, le PSG et Manchester City futurs gagnants du mercato ?

En cette période de crise sanitaire et de contagion mondiale au Covid-19 tout est flou. Chacun tente de se projeter sur l’avenir mais sans données ni dates repères. Dans l’économie du football, on se demande à quoi va ressembler le marché des transferts alors que les caisses des clubs se vident actuellement. Pour Jaime Fortuño, spécialiste de marketing sportif (EAE Business School) et co-fondateur de la MBP School, il pourrait y avoir certains acteurs qui finissent par tirer avantage de l’affaiblissement général. Et le PSG en fait partie.

“Oui il va y avoir une baisse cette année mais cela reprendra. Ce n’est pas un problème de football en tant que business. Les très gros transferts disparaîtront un an ou deux. Les clubs vont y réfléchir à deux fois avant de sa lancer dans des méga-transferts, même si signer un Kylian Mbappé ou un Neymar cela peut apporter un retour conséquent. Cette situation affectera aussi ceux qui ont à vendre des joueurs comme Ousmane Dembele ou Philippe Coutinho parce que ce sera nécessairement en dessous de 100M€, explique le spécialiste au journal sportif AS. Si je devais anticiper de futurs grands gagnants lors du mercato, je dirais le Real Madrid. Ce club génère 700M€ chaque année, il peut se financer et prendre des risques. En outre il dispose déjà de fonds importants. Il y a aussi des actionnaires comme ceux du PSG et de Manchester City qui pourraient mieux profiter des opportunités du marché avec moins de concurrence.”