Le récapitulatif des matches encore à jouer pour le PSG

Chômage partiel, baisse des salaires, qui aurait dit qu’en ce mois de mars 2020 ces termes seraient utilisés pour parler football… Oui mais voilà, le Covid-19 est là. Le coronavirus provoque une crise sanitaire et bloque les sociétés, confinées jusqu’à nouvel ordre. Les supporters du PSG – même s’ils savent que ce n’est pas le plus important – se demandent bien quand et comment ils verront leurs joueurs finir une saison étincelante. Car le PSG est toujours vivant dans les quatre compétitions. Mieux, il est large leader de la Ligue 1, double finaliste dans les coupes nationales, et qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Bref, on a envie de voir la suite ! Elles se compose de onze matches de Championnat (dont le Classico à Marseille) puisque le PSG a un match en retard en plus à jouer, à Strasbourg. Il y aura les deux finale au Stade de France. Et bien sûr de la Ligue des champions, alors que la moitié des huitièmes de finale sont encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).

Ligue 1 (11 matches)

RC Strasbourg – Paris Saint-Germain

– Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain – OGC Nice

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain

– Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain – FC Metz

Angers SCO – Paris Saint-Germain

– Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain – Saint-Etienne

Stade de Reims – Paris Saint-Germain

– Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29

Toulouse FC – Paris Saint-Germain

– Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain – Stade Rennais FC

Nîmes Olympique – Paris Saint-Germain

Coupes nationales (2)

Finale de la Coupe de la Ligue : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais

Finale de la Coupe de France : Paris Saint-Germain – Saint-Etienne