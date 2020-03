Le résultat de ce soir n’aura pas d’impact sur l’attractivité du PSG

C’est avec calme et sérénité, sans “négativité” que le PSG doit s’avancer vers le rendez-vous du soir, face au Borussia Dortmund. S’il est préférable de se qualifier pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League, le projet reste solide. Même économiquement, le PSG peut supporter une nouvelle désillusion continentale. Car les fonds propres sont très conséquents, le chiffre d’affaires est toujours en hausse, les recettes hors transferts sont de plus en plus importantes. Pour Jérémie Bastien, maître de Conférences en Sciences Économiques à l’université de Reims Champagne-Ardenne, il n’y a pas à trembler. Paris est et restera attractif.

“Avant chaque 8e de finale depuis trois ans, on prédit le pire au club en cas d’élimination, notamment l’an dernier quand le PSG était en phase de négociation avec les sponsors. Or, la défaite face à Manchester n’a pas empêché Nike et le groupe Accor de signer de nouveaux contrats qui, au total, dépassent les 150M€ par an“, rappelle l’économiste dans La Croix. “Le management longtemps flottant du PSG pouvait rebuter certains techniciens auparavant, mais le retour cette année de Leonardo au poste de directeur sportif a stabilisé la dimension organisationnelle. Même battu ce mercredi, je pense que le PSG resterait très attractif pour un grand entraîneur. Il y trouverait un beau challenge à relever.“