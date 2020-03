Le Sommer : “J’aimerais qu’on puisse jouer au moins le dimanche”

Samedi 14 mars, le titre national se jouera peut-être entre Parisiennes et Lyonnaises au stade Jean-Bouin (Paris). Souci, ce choc décisif de la D1 féminine se disputera juste après la trêve internationale. Un problème encore plus fort pour les participantes à la “SheBelieves Cup” aux Etats-Unis (Japon, Etats-Unis, Espagne et Angleterre) qui s’achève le 12 mars… Eugénie Le Sommer, internationale française de l’OL, ne comprend pas.

“On n’aura pas récupéré toutes nos joueuses. C’est dommageable et cela ne devrait pas arriver. J’aimerais qu’on puisse jouer au moins le dimanche, a expliqué l’attaquante lyonnaise à l’AFP. Là, on va récupérer des joueuses le vendredi, en veille de match, certaines avec un long voyage à gérer, le décalage horaire. On nous demande de performer, de montrer une belle image du football féminin, de rendre le championnat compétitif, mais on ne nous met pas dans de bonnes conditions, c’est dommage. Maintenant, on jouera ce match le samedi s’il a lieu le samedi, cela n’empêchera pas de vouloir le gagner.”