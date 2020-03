L’effectif du PSG valorisé à 979 millions d’euros selon le CIES

Dans sa 287ème édition de la Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a publié la valorisation des effectifs des cinq grands championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1). Pour établir ce classement, le CIES a pris en compte les 20 joueurs les plus chers par équipe, selon “l’algorithme spécifiquement développé par l’équipe de recherche de l’Observatoire du football CIES.” Ainsi, l’effectif du PSG se situe à la 7ème place de ce classement avec une valorisation estimée à 979 millions d’euros. Kylian Mbappé représente à lui seul plus du quart de la valeur totale.

Le top 6 de ce classement est occupé par quatre clubs anglais (Liverpool, Manchester City, Chelsea et Manchester United) et deux clubs espagnols (FC Barcelone et Real Madrid) et dépassent tous la barre du milliard d’euros. Au niveau de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est le deuxième effectif le plus valorisé (532 millions d’euros) et se situe à la 20ème place de ce classement. L’OM est 45ème en Europe (256) mais est devancé – en France – par le LOSC (399), l’AS Monaco (319) et le Stade Rennais (267).

Top 10 des effectifs les plus valorisés selon le CIES