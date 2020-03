L’entourage de Cavani n’écarte pas du tout une signature à Boca

Boca rêve d’Edinson Cavani et en Argentine on pense que le Matador âgé de 33 ans vibre à l’idée de rejoindre le club au terme de son contrat avec le PSG. Pour preuve, le célèbre média sportif Olé qui se penche largement sur le dossier. Il faut dire que le dirigeant de Boca Juniors Jorge Bermúdez n’a pas rejeté l’idée (voir ici) et évoqué une possible réalisation assez rapidement.

Le journal argentin a donc sondé l’entourage d’Edinson Cavani, et il a apprécié le retour : “Edi est fait pour Boca. Il serait enchanté, croyez-moi. Il aimerait raccrocher comme l’a fait Manteca (Martínez). Il rêve de ça”. A Paris, que ce soit Leandro Paredes ou Carlos Muguruza (patron des restaurants Volver) lui parlent sans cesse de Boca, ajouté Olé. “Leo (Paredes) fait le job. Il lui raconte ce que ça fait d’entrer à la Bombonera ou ce que cela signifie de gagner la Libertadores avec Boca”, confie-t-on en Uruguay. “Il a joué trois Coupes du monde, gagné une Copa América, remporté des titres nationaux, mais il n’a jamais eu cette Libertadores que tous les sud-américains veulent avoir en mains”, expliquent des proches. “Il faut voir comment se passe le retour à la normalité avec la reprise du football en Europe. Il faut voir ce qui se passera en Ligue des champions. Mais je crois que le Matador pense depuis un certain moment à son retour sur le continent et à la fin de sa carrière en Europe. Si c’est le cas, Boca est la meilleure option.” Bref, Boca pense qu’une signature d’Edi Cavani n’est pas de l’ordre du fantasme, et rêve du meilleur buteur de l’histoire du PSG.