Leonardo voudrait signer Donnarumma en 2021, libre de contrat (Gazzetta)

Gigio Donnarumma entre la Premier League et le PSG… c’est ce qu’on trouve à la une du jour de La Gazzetta dello Sport. Le journal sportif transalpin spécule sur le proche avenir du jeune portier milanais Gianluigi Donnarumma. Il y a plusieurs clubs de Premier League sur le gardien de but de 21 ans représenté par Mino Raiola, affirme le quotidien milanais, qui n’oublie pas d’ajouter le PSG dans la perspective de 2021. En effet, Leonardo aimerait récupérer l’international italien libre de tout contrat dans un peu plus d’un an. Milan redoute cette issue d’autant plus qu’une prolongation de contrat s’annonce difficile.