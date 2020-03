L’Equipe de France bat le Canada, cinq Parisiennes titulaires

C’est actuellement la trêve internationale pour les Féminines du PSG. Plusieurs d’entre elles sont concernées par le Tournoi de France, un tournoi amical qui regroupe la France, le Canada, le Brésil et les Pays-Bas. Les deux premières équipes s’affrontaient cet après-midi et c’est l’Equipe de France qui s’est imposée sur la plus petite des marges grâce à un coup franc direct de Viviane Asseyi (1-0, 55e). Lors de cette rencontre, quatre Parisiennes étaient titulaires. Côté Bleues, Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Ashley Lawrence et Jordyn Huitema étaient dans le onze canadien. Egalement sélectionnée par Corinne Diacre, Ève Perisset est restée sur le banc.

Le XI de la France : Bouhaddi – Torrent, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui – Henry (c), Geyoro, Asseyi (Bilbaut, 66e), Majri (Le Sommer, 62e) – Katoto (Gauvin, 83e), Diani (Cascarino, 70e).

Le XI du Canada : Sheridan – Schmidt, Buchanan, Quinn – Beckie, Rivière, Scott, Lawrence, Chapman – Huitema, Sinclair (c).