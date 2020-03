Les autorités maintiennent pour l’instant le Strasbourg/PSG

Samedi à 17h30, le coup d’envoi du Racing Strasbourg/PSG sera bien donné à la Meinau (28e journée de Ligue 1). Malgré l’épidémie de coronavirus au centre des attentions, les autorités et le club strasbourgeois réunies ce jeudi après-midi à la Préfecture de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin ont décidé de maintenir la rencontre, rapporte France Bleu Alsace. Cela tout en se laissant une porte de sortie si la situation se dégrade (7 cas à Mulhouse) ou si le gouvernement décide de mesures plus contraignantes.