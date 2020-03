Les chiffres avant Lyon / PSG en demi-finale de Coupe de France

Ce soir (21h10, Eurosport 2, France 2), le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Cette rencontre sera la 99e entre les deux équipes toutes compétitions confondues (41 victoires, 27 nuls et 30 défaites). Seul Bordeaux (104) et Monaco (101) ont joué plus de matches contre les Rouge & Bleu que l’OL. Ce OL /PSG sera d’ailleurs le 237e match de Paris en Coupe de France comme le rapporte le PSG sur son site internet. En Coupe de France, les Parisiens affichent un pourcentage de victoire de 70%. Ce sera d’ailleurs la 19e demi-finale de l’histoire du PSG dans cette compétition (sur 50 participations). Enfin, Edinson Cavani pourrait jouer son 300e but sous le maillot Rouge & Bleu.